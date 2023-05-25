Актер Михаил Мамаев рассказал о посвященном погибшей при обстреле Донецка девочке стихотворении

Поэт Михаил Мамаев в эфире программы «Жизнь и судьба» поделился историей, как в результате обстрела Донецкого театра оперы и балета имени А.Б. Соловьяненко со стороны ВСУ погибли маленькая девочка и ее бабушка, возвращавшиеся в тот момент домой с репетиции. По этому поводу он написал стихотворение «Танцовщица».