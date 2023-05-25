Актер Михаил Мамаев рассказал о посвященном погибшей при обстреле Донецка девочке стихотворении

Поэт Михаил Мамаев в эфире программы «Жизнь и судьба» поделился историей, как в результате обстрела Донецкого театра оперы и балета имени А.Б. Соловьяненко со стороны ВСУ погибли маленькая девочка и ее бабушка, возвращавшиеся в тот момент домой с репетиции. По этому поводу он написал стихотворение «Танцовщица».
Атака произошла 4 августа 2022 года. Совсем юная Катя Кутубаева, которая занималась в балетной школе, шла в этот день со своей бабушкой, преподавателем хореографии Галиной Володиной домой с занятий. При попадании снаряда в здание театра обе жительницы Донецка погибли на месте.
«Когда я полгода назад оказался там в качестве военного корреспондента, на меня пошла лавина человеческих историй… Один из первых материалов был о донецком театре оперы и балета. Я услышал про девочку Катю Кутубаеву… Комментировать это очень сложно, я вернулся в отель после этих съемок и за ночь написал стихотворение «Танцовщица», которое посвящено памяти Кати Кутубаевой», — рассказал Мамаев.
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