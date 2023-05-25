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Дмитрий Песков: Кремлю непринципиально, какое конкретно подразделение Киева атаковало Сенатский дворец

Политика
Дмитрий Песков: Кремлю непринципиально, какое конкретно подразделение Киева атаковало Сенатский дворец

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков выразил уверенность в причастности Киева к атаке беспилотников на Кремль. Он отметил, что специфика подразделения не играет роль.

Песков отметил, что для администрации президента не новы указания на действия киевского режима в отношении Москвы. В комментарии для издания The New York Times он подчеркнул, что для Кремля нет разницы, какое именно киевское подразделение стоит за этим. Пресс-секретарь отметил, что работа администрации выстаивается, исходя из того, что атака беспилотников дело рук киевского режима.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник пытался атаковать Кремль. Для этого могли применить БПЛА UJ-22 Airborne.
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