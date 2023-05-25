Дмитрий Песков: Кремлю непринципиально, какое конкретно подразделение Киева атаковало Сенатский дворец

Песков отметил, что для администрации президента не новы указания на действия киевского режима в отношении Москвы. В комментарии для издания The New York Times он подчеркнул, что для Кремля нет разницы, какое именно киевское подразделение стоит за этим. Пресс-секретарь отметил, что работа администрации выстаивается, исходя из того, что атака беспилотников дело рук киевского режима.