Перспективная разработка: военный аналитик Насонов о применении комплекса С-350 «Витязь» в автоматическом режиме

Наиболее знаковые изобретения прежде всего делались и применялись в военном деле. Такой тезис в беседе с ФАН высказал военный эксперт, ветеран боевых действий Роман Насонов.
Ранее стало известно, что в полностью автоматическом режиме без участия оператора российский зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» сбил украинские самолеты в зоне СВО.
«Действительно, С-350 “Витязь” применил этот способ реализации своих возможностей. Это не является новшеством, но применяется редко, — поясняет Насонов. — Там, где нет возможности применить систему распознавания “свой-чужой”, этот режим является самым оптимальным, что и подтвердил данный пуск».
По мнению эксперта, в перспективе может быть всем поставлена задача на определенных участках включать только эту систему. Она упрощает работу, исключает промежуточные этапы, в которые может быть включен человеческий фактор, и ускоряет реализацию возможностей.
«Система весьма успешна как средство противовоздушной обороны и в каких-то других направлениях она может применяться, при постановке радиопомех, при работе артиллерии и пусках ракет “воздух-земля”, “воздух-воздух” и “земля-земля”», — дополняет военный аналитик.
Он также обратил внимание, что все наиболее знаковые изобретения прежде всего делались и использовались в военном деле.
«Это наиболее наукоемкая и технологичная сфера применения знаний человечества», — констатирует он.
Как отмечает Роман Насонов, такие решения уже применяются в нашей боевой машине поддержки танков «Терминаторе» и в новейшем танке «Армата».
Как уже сообщалось, в состав ЗРК «Витязь» входят размещенные на колесных шасси многофункциональная РЛС 50Н6А, многофункциональная РЛС 92Н6, пункт боевого управления 50К6А, а также самоходные пусковые установки 50П6А.