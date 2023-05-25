«Спасибо большое президенту за высокую оценку»: Пригожин поблагодарил Путина за награды бойцам ЧВК «Вагнер»

Часть бойцов ЧВК «Вагнер» получила государственные награды после команды президента России Владимира Путина. Основатель «оркестра» Евгений Пригожин поблагодарил главу государства за высокую оценку работы «музыкантов».
Глава частной военной компании рассказал, что были отмечены, в том числе те «вагнеровцы», которые погибли в ходе выполнения задач в рамках российской спецоперации на Украине. При этом, по словам Пригожина, некоторые бойцы ЧВК «Вагнер» по-прежнему находятся в ожидании наград.
«Несмотря на проволочки, которые обычно происходят бюрократически при получении наград, в том числе погибшим, после команды президента в течение суток та часть бойцов, которые первые получили, награды были выписаны, переданы, и я их только что вручил. Спасибо большое президенту за высокую оценку», — приводит заявление создателя «оркестра» пресс-служба компании «Конкорд».
Ранее Евгений Пригожин сообщил, что ЧВК «Вагнер» приступила к выводу своих подразделений из Артемовска. По словам основателя «оркестра», бойцы направляются в тыловые районы.