«Спасибо большое президенту за высокую оценку»: Пригожин поблагодарил Путина за награды бойцам ЧВК «Вагнер»

Глава частной военной компании рассказал, что были отмечены, в том числе те «вагнеровцы», которые погибли в ходе выполнения задач в рамках российской спецоперации на Украине. При этом, по словам Пригожина, некоторые бойцы ЧВК «Вагнер» по-прежнему находятся в ожидании наград.