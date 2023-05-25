Военный суд Израиля заключил под стражу солдат за жестокое обращение с палестинцем

Трех израильских солдат суд приговорил к коротким тюремным срокам за жестокое обращение с палестинцем. Правозащитные группы обвиняют военных в расследовании лишь части подобных преступлений.
В материалах дела говорится, что четверо израильских солдат посадили мужчину в военный автомобиль и увезли в неустановленное «отдаленное место». Во время поездки к жертве применялось насилие, а после офицеры не стали забирать палестинца с места преступления и уехали в часть. Также известно, что преступники пытались скрыть содеянное от своих командиров и помешать военным начать расследование.
В итоге двоих солдат приговорили к 60 суткам тюремного заключения за жестокое обращение, еще одного — к 40 за превышение полномочий. Кроме этого, они получили дополнительные условные сроки за воспрепятствование судебному разбирательству. Также офицеров понизили в должностях. Еще один солдат, обвиняемый в нападении, жестоком обращении при отягчающих обстоятельствах и дополнительных правонарушениях, находится под следствием.
Заключение под стражу военнослужащих Израиля решением еврейского суда даже на столь короткий срок является исключением для подобных расследований. Правозащитные организации регулярно обвиняют вооруженные силы страны в недостаточном внимании к проблеме: уголовные дела возбуждаются лишь по части преступлений, предположительно совершенных израильскими солдатами против палестинцев. По их словам, за пять лет, с 2017 по 2021 год, суд получил 1260 заявлений о предполагаемых правонарушениях, из которых 409 дел были связаны с убийством.