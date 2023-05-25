Военный суд Израиля заключил под стражу солдат за жестокое обращение с палестинцем

Заключение под стражу военнослужащих Израиля решением еврейского суда даже на столь короткий срок является исключением для подобных расследований. Правозащитные организации регулярно обвиняют вооруженные силы страны в недостаточном внимании к проблеме: уголовные дела возбуждаются лишь по части преступлений, предположительно совершенных израильскими солдатами против палестинцев. По их словам, за пять лет, с 2017 по 2021 год, суд получил 1260 заявлений о предполагаемых правонарушениях, из которых 409 дел были связаны с убийством.