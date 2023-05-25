БЕЗФИЛЬТРОВ c Александром Субботиным: «Все началось с шуток»

Одна из работ Субботина — роман «Белоручка». Повествование идет в вымышленном городе, где оппозиционеры пытаются устроить революцию при помощи технологий. Свою историю писатель во многом основывал на методиках и тактиках, которые замечал у прозападных блогеров в российских соцсетях. Многие рассказы Александра связаны с военной тематикой. Писатель считает, что сейчас творческий человек не может обойти тему СВО. Эта важная для всех нас тема так или иначе окажет свое влияние на произведения.