БЕЗФИЛЬТРОВ c Александром Субботиным: «Все началось с шуток»

В новом выпуске проекта #БЕЗФИЛЬТРОВ ведущий Антон Беккужев пообщался с блогером и писателем Александром Субботиным. Гость программы рассказал, каково это, выступать перед ранеными военнослужащими в госпиталях и ступать по обожженной обстрелами ВСУ земле Мариуполя.
Писатель ведет Telegram-канал, где публикует свои произведения.
«Все началось с сочинения шуток, — вспоминает Александр, — которые переросли в полноценные рассказы».
Одна из работ Субботина — роман «Белоручка». Повествование идет в вымышленном городе, где оппозиционеры пытаются устроить революцию при помощи технологий. Свою историю писатель во многом основывал на методиках и тактиках, которые замечал у прозападных блогеров в российских соцсетях. Многие рассказы Александра связаны с военной тематикой. Писатель считает, что сейчас творческий человек не может обойти тему СВО. Эта важная для всех нас тема так или иначе окажет свое влияние на произведения.
Александр неоднократно выступал перед ранеными бойцами: приезжал в госпитали Ростовской области, военные части, Дома культуры. Недавно писатель побывал в Мариуполе на Международном литературном фестивале «Звезды над Донбассом-2023».
О том, как сейчас живет освобожденный город, Александр Субботин рассказал Антону Беккужеву в новом выпуске передачи #БЕЗФИЛЬТРОВ.