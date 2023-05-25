Детский врач забрал на «медосмотр» девятилетнюю девочку и изнасиловал в Якутске

Бабушка вызвала внучке врача на дом, который оказался педофилом-рецидивистом. Он убедил пенсионерку в том, что девочке нужно поехать с ним в больницу, однако мужчина отвез ее к себе домой и изнасиловал.
Как сообщает «РЕН.ТВ», на вызов к девятилетней девочке приехал 42-летний врач, который убедил бабушку, что ребенка необходимо доставить в больницу. Однако вместо медицинского осмотра, мужчина отвез девочку к себе домой и изнасиловал. После этого, педофил, угрожая расправой, убедил несовершеннолетнюю никому не рассказывать о случившемся.
Родители девочки узнали о совершенном насилии и сообщили об этом в полицию. Правоохранители задержали детского врача и возбудили уголовное дело по факту изнасилования. Отмечается, что педофил был ранее судим по аналогичной статье.
Ранее полицейский развращал 14-летнюю девочку в центре временного содержания в Петербурге, пишет РИАМО. Насильнику может грозить до 15 лет лишения свободы.