Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что контроль ядерного оружия в Белоруссии остается за РФ

Во время подписания документов о содержании соответствующего вооружения в республике, министр подчеркнул, что Москва не передает Минску ядерное оружие. Также Шойгу отметил, что для обеспечения безопасности Белоруссии могут быть приняты дополнительные меры, с учетом военно-политической обстановки. Со стороны Белоруссии соглашение подписал министр обороны Виктор Хренин.