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Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что контроль ядерного оружия в Белоруссии остается за РФ

Политика
Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что контроль ядерного оружия в Белоруссии остается за РФ

Контроль за размещаемым на территории Белоруссии нестратегическим ядерным оружием остается за Россией. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Во время подписания документов о содержании соответствующего вооружения в республике, министр подчеркнул, что Москва не передает Минску ядерное оружие. Также Шойгу отметил, что для обеспечения безопасности Белоруссии могут быть приняты дополнительные меры, с учетом военно-политической обстановки. Со стороны Белоруссии соглашение подписал министр обороны Виктор Хренин.

Ранее Сергей Шойгу пообещал, что российская армия будет жестко реагировать на последующие диверсии ВСУ, подобные проникновению на Белгородскую область. Об этом сообщает DEITA.
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