Военный эксперт Анпилогов: Дурацкая игра «Уик-энд с Залужным» на Украине уже несколько затянулась

По данным российских СМИ, главком ВСУ Валерий Залужный тяжело ранен и, скорее всего, не вернется к своим обязанностям. Тем не менее, украинские СМИ и блогеры старательно делают вид, что «Залужный жив, здоров и дееспособен».
По мнению военного эксперта Алексея Анпилогова, украинская пропаганда вынуждена играть в эту дурацкую игру из-за важности фигуры главкома.
По данным российских СМИ, главком ВСУ Валерий Залужный получил закрытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения в результате ракетного удара российской армии. Об этом сообщил источник в силовых структурах РФ — по его данным, удар был нанесен вблизи села Посад-Покровское в Херсонской области. Затем тяжело раненного Залужного доставили в Николаев, а оттуда — в военный госпиталь в Киеве, где ему сделали трепанацию черепа, рассказал источник. Он утверждает, что после полученных ранений Залужный уже не сможет продолжить службу. По его словам силовиков, ситуация усугубляется тем, что у главкома сахарный диабет второго типа.
«Прогноз такой: жить будет, но выполнять свою работу не сможет», — сказал собеседник.
Тем временем замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила об «информационной волне о якобы исчезновении Залужного» и сказала, что главком «на месте и делает свою работу». «Только общались», — рассказала она. Валерий Залужный уже несколько недель Залужный не появлялся на публике. В информационном поле мелькают лишь короткие видео, на которых сложно идентифицировать время и место съемки.
Как сообщил ФАН военный аналитик, президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов, подтверждение информации о тяжелом ранении главкома Залужного может подорвать боевой дух ВСУ.
«Утрата главкома ВСУ Валерия Залужного в виде действующей военной единицы — это, на самом деле, очень большая потеря для украинской военной пропаганды. Тем более — в преддверие анонсированного (и десять раз перенесенного) "великого контрнаступления украинской армии". Стоит понимать, что моральный дух ВСУ сегодня не то чтобы подорван, но он постоянно снижается, — указал эксперт. — У украинской армии давно нет никаких громких побед, и тот же самый Бахмут, на днях превратившийся обратно в Артемовск, задает постоянный негативный тренд. Это тренд на то, что Украина ежедневно и безвозвратно теряет свою живую силу и военную технику, с таким трудом, мольбами и угрозами, собранную Зеленским и компанией по всем странам коллективного Запада».
Всем понятно, что возможности для успешного «контрнаступа» у ВСУ неуклонно снижаются, и здесь символическая фигура Залужного как «отца солдатам» и «человека, который поведет свою армию в бой», крайне важна для внутренней украинской пропаганды.
«Для России в принципе не важно, находится Залужный в состоянии овоща или фрукта. Мы прекрасно понимаем, что на деле ВСУ руководят не Залужный или генерал Сырский, а большой штаб из офицеров НАТО, который планирует и осуществляет все ключевые операции на фронтах. А люди вроде Залужного, Сырского или Танцюры (про которого все уже благополучно забыли) — не более чем спикеры, которые озвучивают те нарративы, которые им вложили в голову и телесуфлер натовцы, которые реально принимают военные решения на Украине», — указал Анпилогов.
Тем не менее, для украинских СМИ и соцсетей, для того пропагандистского «кокона», который они создали вокруг военных ВСУ в глазах миллионов украинцев, фигура Залужного на сегодня незаменима, продолжил он.
«Соответственно, акторы украинской пропаганды вынуждены вести такую вот дурацкую игру. В ее рамках из загашников достаются какие-то «консервы» с отдыхом Залужного на Кипре, или его апрельскими встречами с волонтерами — и все это выдается с посылом "Залужный у нас живее всех живых". В целом, стоит вспомнить нестареющий фильм "Уик-энд у Берни", когда целая компания весельчаков гостила у умершего хозяина виллы. Его версия "Уик-энд с Залужным" продолжается уже почти две недели и, надо сказать, изрядно затянулась».
Напомним, украинский волонтер Алена Шевцова опубликовала 24 мая фото с главкомом Залужным. Из подписи следовало, что снимок свежий.
«Целый день развлекаюсь читая как российские патриоты "кричат "ура" и в воздух чепчики бросают" по поводу новых басен о ранениях нашего главкома. Я передала ему подарок от наших летчиков — армейской авиации», — говорилось в посте Шевцовой.
Но в тот же вечер появилисьскриншоты с похожими фото, но датированные 2 мая — на них Шевцова и Залужный позировали в той же одежде и антураже. В комментариях девушку упрекнули, что она выдает старые фото за новые. На что Шевцова ответила: «В записи нигде не сказано, что фото сделано сегодня». В итоге волонтер признала, что опубликовала старые фото с главкомом.