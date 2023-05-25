Военный эксперт Анпилогов: Дурацкая игра «Уик-энд с Залужным» на Украине уже несколько затянулась

По данным российских СМИ, главком ВСУ Валерий Залужный получил закрытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения в результате ракетного удара российской армии. Об этом сообщил источник в силовых структурах РФ — по его данным, удар был нанесен вблизи села Посад-Покровское в Херсонской области. Затем тяжело раненного Залужного доставили в Николаев, а оттуда — в военный госпиталь в Киеве, где ему сделали трепанацию черепа, рассказал источник. Он утверждает, что после полученных ранений Залужный уже не сможет продолжить службу. По его словам силовиков, ситуация усугубляется тем, что у главкома сахарный диабет второго типа.