День рождения Педагогического института отметили в МарГУ

Именно 22 мая 1931 года считается датой начала развития системы высшего образования в Марий Эл, так как тогда открылось первое в регионе высшее учебное заведение – Агропединститут. В 1933 году оно преобразовалось в Марийский педагогический институт имени Н.К. Крупской, который в 2008 вошел в состав МарГУ, сообщает «МедиаПоток».