Жительница Самарской области оговорила мужа из мести

Богатовский МСО завел на 32-летнюю местную жительницу уголовное дело за ложный донос о совершении ее супругом сексуального преступления к несовершеннолетней падчерице и за вовлечение дочери в оговор отчима. Об этом заявили в СУ СКР по региону.
Как пишет samara.aif.ru, по данным правоохранителей, 14 мая текущего года дама, желая отомстить своему супругу, пришла в следственный отдел с заявлением, из которого следовало, что ее муж совершил преступление сексуального характера в отношении ее 14-летней дочери, являющейся падчерицей мужчине. Сведения оказались заведомо ложными. Помимо этого, в преступный оговор дама вовлекла и собственную дочь, сообщили в пресс-службе ведомства.
В данный момент по уголовному делу ведутся следственные действия. Специалисты выясняют все детали правонарушения, добавили в СУ СК России по Самарской области.