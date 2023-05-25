Жительница Самарской области оговорила мужа из мести

Как пишет samara.aif.ru, по данным правоохранителей, 14 мая текущего года дама, желая отомстить своему супругу, пришла в следственный отдел с заявлением, из которого следовало, что ее муж совершил преступление сексуального характера в отношении ее 14-летней дочери, являющейся падчерицей мужчине. Сведения оказались заведомо ложными. Помимо этого, в преступный оговор дама вовлекла и собственную дочь, сообщили в пресс-службе ведомства.