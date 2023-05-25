Глава минобороны Армении Сурен Папикян не приехал в Минск на заседание Совета стран ОДКБ

Главы министерств обороны стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приехали в Минск на заседание Совета ОДКБ. На мероприятие не прибыл министр обороны Армении Сурен Папикян, пишет Sputnik Ближнее зарубежье.
По имеющимся данным, политик принимает участие в заседании правительства страны. Вместо Папикяна в столицу Белоруссии приехал представитель оборонного ведомства Армении в Объединенном штабе ОДКБ Артак Тоноян.
Ранее стало известно, что Россия продолжит диалог с Арменией по теме Организации Договора о коллективной безопасности. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, несмотря на критику ОДКБ со стороны премьер-министра страны Никола Пашиняна, организация уже доказала свою эффективность, сообщал «ФедералПресс».