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Советник главы Офиса президента Украины Подоляк заявил об отдельных операциях ВСУ в рамках контрнаступления

Политика
Советник главы Офиса президента Украины Подоляк заявил об отдельных операциях ВСУ в рамках контрнаступления

Советник главы Офиса украинского президента Михаил Подоляк в эфире телеканала Rai 1 заявил, что контрнаступление ВСУ уже началось.

По словам представителя Киева, «конрнаступ» стартовал несколько дней назад. Правда, пока что действия ВСУ ограничиваются лишь отдельными операциями, а не масштабным вторжением на территорию какого-либо региона Российской Федерации.

Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин высказался о контрнаступлении ВСУ. По его мнению, украинская армия может и не начать его в 2023 году.
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