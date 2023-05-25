Советник главы Офиса президента Украины Подоляк заявил об отдельных операциях ВСУ в рамках контрнаступления

Советник главы Офиса украинского президента Михаил Подоляк в эфире телеканала Rai 1 заявил, что контрнаступление ВСУ уже началось.
По словам представителя Киева, «конрнаступ» стартовал несколько дней назад. Правда, пока что действия ВСУ ограничиваются лишь отдельными операциями, а не масштабным вторжением на территорию какого-либо региона Российской Федерации.
Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин высказался о контрнаступлении ВСУ. По его мнению, украинская армия может и не начать его в 2023 году.