«Возникло ощущение помочь людям»: Михаил Мамаев назвал причины своего решения добровольно поехать в зону СВО

С началом спецоперации актер Михаил Мамаев думал над тем, чем он лично может помочь жителям Донбасса и военнослужащим. В конце 2022 года он принял решение стать добровольцем. Предпосылки, побудившие сделать этот шаг, поэт назвал в программе «Жизнь и судьба».
Следует отметить, что Мамаев родился и вырос в военной семье. Помимо этого, он является офицером в запасе, поэтому актер не понаслышке знает, что такое воинский долг и присяга. В беседе с Борисом Корчевниковым он рассказал, что в первое время «предлагал свои услуги как гражданин, имеющий определенные военные навыки, как журналист, как поэт, как актер».
«Наступил такой момент, когда возникло острое ощущение помочь людям, которые оказались по другую сторону мира. У меня, как у человека, который родился в военной семье, конечно же начались сложные времена, потому что я стал думать, чем я могу помочь этим людям, а значит и своей стране», — вспоминает Мамаев.
В конце прошлого года он стал военным корреспондентом: начал собирать материалы, посещать опасные боевые места, снимать документальный фильм о местных жителях.
Ранее председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал число добровольцев-контрактников, которые были приняты на службу. Как передает URA.RU, с начала 2023 года в Вооруженные силы России были приняты более 117 тысяч человек.