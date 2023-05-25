«Возникло ощущение помочь людям»: Михаил Мамаев назвал причины своего решения добровольно поехать в зону СВО

Следует отметить, что Мамаев родился и вырос в военной семье. Помимо этого, он является офицером в запасе, поэтому актер не понаслышке знает, что такое воинский долг и присяга. В беседе с Борисом Корчевниковым он рассказал, что в первое время «предлагал свои услуги как гражданин, имеющий определенные военные навыки, как журналист, как поэт, как актер».