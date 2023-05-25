Эксперт Медведев рассказал о визите Набиуллиной в Иран

Доктор экономических наук, финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев прокомментировал поездку главы Центробанка России в Иран.
По мнению Медведева, переговоры главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной со своим иранским коллегой Мохаммадом Резой Фарзином абсолютно своевременны и обоснованы. Дело в том, что стороны вели речь о развитии системы двусторонних расчетов в национальных валютах, что чрезвычайно важно с учетом проблем при взаиморасчетах в американских долларах, сообщает «Новороссия».
Как пояснил Медведев, сейчас Россия и ряд других крупных держав, включая Китай, Индию и Бразилию проводят политику снижения зависимости от доллара, который используется коллективным Западом во главе с США в качестве инструмента политического шантажа.