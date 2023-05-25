Предприятие в Донецке изготавливает бронежилеты для служебных собак

На предприятии по изготовлению средств индивидуальной бронезащиты «Народная броня» в Донецке недавно начали делать и противоосколочные бронежилеты для служебных собак.
«К нам обратились военнослужащие, у которых в подразделение знаменитая собака по кличке Бандит. Для нее было изготовлено два вида противоосколочных бронежилета. Один для регулярной носки, он чуть меньшей площади, другой — большей площади покрытия», — рассказал директор предприятия по изготовлению средств индивидуальной бронезащиты «Народная броня» Михаил Кондрусь.
Предприятие специализируется на изготовлении бронежилетов для людей. Это непростая задача, но благодаря слаженной командной работе производство идет по плану.
«Если это человеческий бронежилет, то это работа на один полноценный день. Если это что-то некрупное, какой-то подсумок или пояс, то максимум три часа», — привела пример нормативов руководитель швейного направления Евгения Гончарова.