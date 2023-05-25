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Глава РФ Владимир Путин 25 мая встретится с премьером Армении Пашиняном и президентом Азербайджана Алиевым

Политика
Глава РФ Владимир Путин 25 мая встретится с премьером Армении Пашиняном и президентом Азербайджана Алиевым

Российский президент Владимир Путин проведет деловые переговоры со своим коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Соответствующей информацией поделился пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

Встреча политиков пройдет 25 мая, в четверг. Об этом официальный представитель Кремля рассказал в ходе общения с журналистами на брифинге. Изначально диалог лидеров государств будет двусторонний, а затем состоится трехсторонняя беседа, добавил он.

Ранее в Пекине рассказали, к чему приведут партнерские отношения с Россией. Подробности передает «Вечерняя Москва».
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