Глава РФ Владимир Путин 25 мая встретится с премьером Армении Пашиняном и президентом Азербайджана Алиевым

Российский президент Владимир Путин проведет деловые переговоры со своим коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Соответствующей информацией поделился пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.
Встреча политиков пройдет 25 мая, в четверг. Об этом официальный представитель Кремля рассказал в ходе общения с журналистами на брифинге. Изначально диалог лидеров государств будет двусторонний, а затем состоится трехсторонняя беседа, добавил он.
Ранее в Пекине рассказали, к чему приведут партнерские отношения с Россией. Подробности передает «Вечерняя Москва».