Глава РФ Владимир Путин 25 мая встретится с премьером Армении Пашиняном и президентом Азербайджана Алиевым

Встреча политиков пройдет 25 мая, в четверг. Об этом официальный представитель Кремля рассказал в ходе общения с журналистами на брифинге. Изначально диалог лидеров государств будет двусторонний, а затем состоится трехсторонняя беседа, добавил он.