Неизвестные второй раз за месяц подожгли релейные шкафы на железной дороге в Челябинской области

Все случилось на перегоне «Магнитогорск-Грузовой» — «Куйбас». По данным ресурса, уничтоженные дебоширами устройства отвечали за сигнализацию, централизацию и блокировку движения поездов. Два полыхающих релейных шкафа обнаружил электромеханик у железнодорожных путей в 20 километрах от Магнитогорска.