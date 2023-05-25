Неизвестные второй раз за месяц подожгли релейные шкафы на железной дороге в Челябинской области

Неизвестные злоумышленники второй раз за месяц подожгли релейные шкафы на железной дороге в Челябинской области. Хулиганы сорвали замки с оборудования и подпалили содержимое ящиков изнутри, пишет Telegram-канал Shot.
Все случилось на перегоне «Магнитогорск-Грузовой» — «Куйбас». По данным ресурса, уничтоженные дебоширами устройства отвечали за сигнализацию, централизацию и блокировку движения поездов. Два полыхающих релейных шкафа обнаружил электромеханик у железнодорожных путей в 20 километрах от Магнитогорска.
Установлено, что оборудование выгорело полностью. На месте поджога обнаружена бутылка с остатками маслянистого вещества. В результате инцидента не произошло задержек поездов, также нет пострадавших. Сотрудники полиции ищут злоумышленников.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали трех граждан за попытку совершить диверсию на железнодорожных путях в Челябинской области. Стражи порядка обнаружили рядом с полотном возгорание релейного и батарейного шкафов, после чего вычислили преступников.