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Неизвестные второй раз за месяц подожгли релейные шкафы на железной дороге в Челябинской области

Происшествия
Неизвестные второй раз за месяц подожгли релейные шкафы на железной дороге в Челябинской области

Неизвестные злоумышленники второй раз за месяц подожгли релейные шкафы на железной дороге в Челябинской области. Хулиганы сорвали замки с оборудования и подпалили содержимое ящиков изнутри, пишет Telegram-канал Shot.

Все случилось на перегоне «Магнитогорск-Грузовой» — «Куйбас». По данным ресурса, уничтоженные дебоширами устройства отвечали за сигнализацию, централизацию и блокировку движения поездов. Два полыхающих релейных шкафа обнаружил электромеханик у железнодорожных путей в 20 километрах от Магнитогорска.

Установлено, что оборудование выгорело полностью. На месте поджога обнаружена бутылка с остатками маслянистого вещества. В результате инцидента не произошло задержек поездов, также нет пострадавших. Сотрудники полиции ищут злоумышленников.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали трех граждан за попытку совершить диверсию на железнодорожных путях в Челябинской области. Стражи порядка обнаружили рядом с полотном возгорание релейного и батарейного шкафов, после чего вычислили преступников.
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