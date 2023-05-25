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Семиклассника осудили на год в Красноярске за взимание 20 рублей за справление нужды

Происшествия
Семиклассника осудили на год в Красноярске за взимание 20 рублей за справление нужды

Красноярский суд вынес приговор семикласснику, которого называли «королем туалетов» из-за взимания 20 рублей за пользование школьной уборной. Его осудили сроком на один год условно.

Несовершеннолетний «предприниматель» решил нажиться на базовых потребностях учащихся, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры. За один поход в уборную он брал 20 рублей. В связи с этим в дальнейшем появились должники.

Деньги из них семиклассник выбивал с помощью уговоров и угроз, а также применял физическую силу. О схеме несовершеннолетнего по вымогательству денег полиции сообщили родители одного из учеников.

Школьник получил условное лишение свободы сроком на один год. Также у него будет испытательный срок в течение двух лет.

Ранее жители Челябинска пожаловались на мальчика, который вымогал деньги у детей и нападал на взрослых. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручал осуществить проверку по факту распространяемой информации, передает URA.RU.
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