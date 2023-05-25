Водоплавающий Ford Mustang с уткой на крыше задержали на Малой Невке в Петербурге

Как сообщили в комитете, водоплавающий автомобиль двигался по реке в запрещенное время. Согласно правилам, установленным в Петербурге, маломерным судам запрещается ходить по реке в будние дни с 09:00 до 13:00 и с 16:00 до 19:00 по московскому времени.