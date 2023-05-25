Водоплавающий Ford Mustang с уткой на крыше задержали на Малой Невке в Петербурге

Водный патруль Комитета по транспорту Петербурга в акватории Малой Невки задержал черный Ford Mustang с желтой надувной уткой на крыше. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Как сообщили в комитете, водоплавающий автомобиль двигался по реке в запрещенное время. Согласно правилам, установленным в Петербурге, маломерным судам запрещается ходить по реке в будние дни с 09:00 до 13:00 и с 16:00 до 19:00 по московскому времени.
Правоохранители провели с нарушителем профилактическую беседу, после чего составили акт о нарушении. Водителя Ford с уточкой привлекут к административной ответственности.
Ранее в Петербурге прошел финал XXV Международного конкурса профессионального мастерства водителей автобусов.