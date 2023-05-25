ФСБ показала кадры допроса задержанного за подготовку подрывов ЛЭП украинского диверсанта

Сотрудники ФСБ опубликовали видео с допроса мужчины, задержанного за подготовку подрыва опор линий электропередач двух АЭС в России. Злоумышленник рассказал, что предпринял для этого.
Гражданин Украины Александр Майструк с позывным Механик сообщил, что в районе города Лихославль в Тверской области диверсанты за один вечер заминировали семь опор ЛЭП. На следующий день злоумышленники выдвинулись в сторону Ленинградской области.
Майструк уточнил, что он сам заминировал три опоры. Во время процесса случился непредвиденный взрыв, после чего диверсанты разбежались.
Ранее сообщалось, что силовики задержали правонарушителей. Они планировали совершить диверсии на двух АЭС перед Днем Победы.