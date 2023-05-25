Пара мотоциклистов из Колумбии придумала необычный способ путешествовать вместе с питомцами

Молодая пара мотоциклистов перевозит своих собак на собачьем трейлере, специально сконструированный для путешествий с четвероногими друзьями. Как поясняют Алекса и Дэниэл, сначала они путешествовали с немецкой овчаркой в рюкзаке за спиной, но затем в их жизни появился второй питомец, и перед молодыми людьми встал вопрос: как путешествовать сразу с двумя животными?
К счастью, ответ на этот вопрос вскоре был найден. Однако реализация задумки заняла гораздо больше времени, чем ожидали хозяева собак.
«Только создание модели трейлера заняло около трех месяцев, воплощение проекта длилось еще месяц. Трейлер был сделан под все характеристики наших собак: размеры Макса и Хеллы, их вес», — поделился процессом создания трейлера Дэниэл.
Собачий трейлер весит около 60 килограммов, и это не считая массы самих животных. Зато при этом он предельно прост в эксплуатации как для владельцев собак, так и для их четвероногих друзей.
«Уже с первого дня они начали самостоятельно забираться в трейлер, самостоятельно высовывать головы. Это их инстинкт, мы их ничему не обучали! Единственное, над чем пришлось поработать, так это над защитными очками», — рассказала Алекса.
Давняя мечта пары осуществилась! Теперь вчетвером они могут путешествовать не только по Колумбии, но и по всему миру.