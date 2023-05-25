Пара мотоциклистов из Колумбии придумала необычный способ путешествовать вместе с питомцами

Молодая пара мотоциклистов перевозит своих собак на собачьем трейлере, специально сконструированный для путешествий с четвероногими друзьями. Как поясняют Алекса и Дэниэл, сначала они путешествовали с немецкой овчаркой в рюкзаке за спиной, но затем в их жизни появился второй питомец, и перед молодыми людьми встал вопрос: как путешествовать сразу с двумя животными?