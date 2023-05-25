Госдолг США превысил российский в 107 раз по итогам 2022 года

Представители агентства для проведения анализа взяли показатель совокупного прямого долга правительства на конец четвертого квартала 2022 года. В результате исследования выяснилось, что госдолг США превысил совокупную задолженность правительств следующих 13 самых больших должников-государств. По итогам 2022 года он достиг отметки в 31,42 триллиона долларов. Это на 23 миллиарда больше, чем совокупно у 13 следующих в списке должников.