Госдолг США превысил российский в 107 раз по итогам 2022 года

Государственный долг Соединенных Штатов по итогам 2022 года превысил российский в 107 раз. Такие показатели зафиксированы в расчетах РИА Новости. Они основаны на данных национальных министерств финансов.
Представители агентства для проведения анализа взяли показатель совокупного прямого долга правительства на конец четвертого квартала 2022 года. В результате исследования выяснилось, что госдолг США превысил совокупную задолженность правительств следующих 13 самых больших должников-государств. По итогам 2022 года он достиг отметки в 31,42 триллиона долларов. Это на 23 миллиарда больше, чем совокупно у 13 следующих в списке должников.
«Серебро» получило правительство Японии – долг Токио составил 9,59 трлн долларов. А на третьем месте находится КНР с 3,75 трлн. Российский госдолг составил лишь 294,8 млрд, что в 33 раза меньше японского и в 13 раз — китайского.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал ситуацию с госдолгом США. Он назвал ее «цирком».