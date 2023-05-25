Сотрудники экстренных служб доставили эвакуированных с Эльбруса туристов в Лермонтов Ставропольского края

Пропавших без вести белорусских туристов, которых ранее удалось обнаружить на Эльбрусе, эвакуировали с вершины. Путешественники доставлены в Лермонтов Ставропольского края, сообщили в экстренных службах по региону.
По их данным, угрозы жизни и здоровью людей нет. Напомним, что альпинисты-любители поднялись на Эльбрус в составе незарегистрированной группы. Находясь на западном склоне туристы перестали выходить на связь. Позже путешественников нашли на высоте 1300 метров.
Ранее ФАН публиковал список пропавших без вести туристов из Белоруссии во время восхождения на Эльбрус. Участников экспедиции было шестеро, они должны были вернуться на базу 21 мая, но по каким-то причинам этого не произошло.