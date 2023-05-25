На экс-советника президента ВТБ Будберга подали в суд за просроченную оплату парковки в 150 тыс. рублей

По данным Telegram-канала Mash, Будберг в 2021 году арендовал гараж у компании «Сити Палас» в Москве. Спустя три месяца выяснилось, что экс-советник президента ВТБ не выплачивал положенную сумму за парковочное место и долг вырос до 150 тыс. рублей.