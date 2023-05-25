На экс-советника президента ВТБ Будберга подали в суд за просроченную оплату парковки в 150 тыс. рублей

Российский журналист Александр Будберг задолжал 150 тысяч рублей за парковочное место у ООО «Сити Палас».
По данным Telegram-канала Mash, Будберг в 2021 году арендовал гараж у компании «Сити Палас» в Москве. Спустя три месяца выяснилось, что экс-советник президента ВТБ не выплачивал положенную сумму за парковочное место и долг вырос до 150 тыс. рублей.
Будберг отказался оплачивать деньги, что спровоцировало затяжной конфликт между мужчиной и представителями компании. В конечном итоге организация подала в суд на журналиста. Теперь дело о задолженности рассмотрит столичная судебная инстанция.
Ранее Тверской суд Москвы обязал продюсера Владимира Досталя и его супругу Мариам Досталь вернуть режиссеру Никите Михалкову долг, сообщает «Царьград». Известно, что летом 2019 года киноактер предоставил средства супругам, однако не получил их обратно в срок.