Известно, что в Главном управлении разведки Украины приняли решение о ликвидации президента России Владимира Путина и Евгения Пригожина. По словам основателя ЧВК «Вагнер», он понимает выбор ГУР по поводу его ликвидации и устранении главы государства. Украинцы и представители Главного управления разведки — достаточно жестокие люди.