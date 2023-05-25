«Я думаю, что они и на это готовы»: Пригожин высказался о возможных планах ГУР по ликвидации Шойгу и Герасимова

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал отсутствие угроз со стороны украинского ГУР об убийстве российского министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.
Известно, что в Главном управлении разведки Украины приняли решение о ликвидации президента России Владимира Путина и Евгения Пригожина. По словам основателя ЧВК «Вагнер», он понимает выбор ГУР по поводу его ликвидации и устранении главы государства. Украинцы и представители Главного управления разведки — достаточно жестокие люди.
«Что касается Герасимова и Шойгу, я думаю, что они и на это готовы. Единственное, что их сейчас ограничивает — как только будет объявлен международный конкурс резьбы по дереву, я думаю, что они посягнут и на это, на самое святое, на тех, кто может стать победителями в этом конкурсе», — приводит комментарий Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Ранее Евгений Пригожин прокомментировал слова генерала Главного управления разведки Украины Вадима Скибицкого, который в интервью Welt заявил, что одной из главных задач киевского режима является его ликвидация. Создатель «оркестра» подчеркнул, что к противнику надо относиться с уважением.