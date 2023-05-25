МЧС предупредило об усилении ветра до 17 м/с в Петербурге в четверг

Жителей Петербурга предупредили об усилении ветра по Невской Губе Финского залива. Об этом сообщает МЧС России по городу.
В четверг, 25 мая, в Северной столице ожидается юго-западный ветер с порывами до 17 м/с. Жителям и гостям города советуют закрыть окна, убрать вещи со дворов домов и балконов.
Автолюбителям необходимо поставить транспорт в гараж или вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Пешеходов призывают обходить рекламные щиты, домов с неустойчивой кровлей и других сооружений повышенного риска.
Ранее в Кузбассе были замечены пылевые «торнадо», вызванные сухой и ветреной погодой. Об этом сообщает А42.RU.