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МЧС предупредило об усилении ветра до 17 м/с в Петербурге в четверг

Общество
МЧС предупредило об усилении ветра до 17 м/с в Петербурге в четверг

Жителей Петербурга предупредили об усилении ветра по Невской Губе Финского залива. Об этом сообщает МЧС России по городу.

В четверг, 25 мая, в Северной столице ожидается юго-западный ветер с порывами до 17 м/с. Жителям и гостям города советуют закрыть окна, убрать вещи со дворов домов и балконов.

Автолюбителям необходимо поставить транспорт в гараж или вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Пешеходов призывают обходить рекламные щиты, домов с неустойчивой кровлей и других сооружений повышенного риска.

Ранее в Кузбассе были замечены пылевые «торнадо», вызванные сухой и ветреной погодой. Об этом сообщает А42.RU.
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