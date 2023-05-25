Спикер Госдумы Володин предложил Мишустину законодательно обеспечить льготное поступление участников СВО в вузы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с предложением законодательно обеспечить льготное поступление в вузы участникам спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба ГД.
По имеющийся информации, председатель Госдумы с данной инициативой обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Отмечается, что Володин также предложил обеспечить прием без экзаменов в медицинские высшие учебные заведения детям врачей, скончавшихся от COVID-19.
Соответствующее обращение было направлено премьер-министру России по итогам обсуждения на пленарном заседании ГД 17 мая доклада о деятельности уполномоченного по правам человека за 2022 год. Профильным комитетам палаты тоже поручено принять активное участие в данной работе.
Ранее депутат Госдумы РФ от Липецкой области Татьяна Дьяконова заявила о том, что меры поддержки должны охватывать всех, кто находится в зоне СВО, независимо от их статуса. Поэтому дети добровольцев получат право на первоочередное зачисление в школы, детсады и летние лагеря.