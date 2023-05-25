Денежные поборы, регистрация построек и общая собственность: чем полезно для садоводов знание «дачного закона»

Есть и еще один важный момент — владелец земельного участка в СНТ имеет право вести свое хозяйство в индивидуальном порядке, не вступая в товарищество, но ему все равно придется платить за подключенные коммуникации, вывоз мусора и так далее в размере не менее размера членских взносов. При этом выйти из СНТ и создать свое на этой же территории — невозможно. Как пояснил парламентарий, по закону, с учетом землеустроительной документации, на территории одного садоводства или огородничества можно создать только одно СНТ.