Денежные поборы, регистрация построек и общая собственность: чем полезно для садоводов знание «дачного закона»

Любые действия и отношения, возникающие в связи с ведением садоводства и огородничества для собственных нужд: будь то оплата членских взносов в СНТ или строительство бани на загородном участке, — регулируются Федеральным законом от 29.07.2017 г. № 217-ФЗ.
Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в разговоре с корреспондентом ФАН рассказал о главных тонкостях дачного законодательства и моментах, на которые надо обратить внимание каждому садоводу.
«Любую спорную ситуацию, которая возникает у садоводов в СНТ, можно решить, если обратиться к 217-ФЗ и уставу конкретного СНТ. Главное, на что стоит обратить внимание — члены СНТ имеют равные права на пользование и распоряжение общим имуществом, а также равные обязанности по содержанию такого имущества. Также в 217-ФЗ закреплено, что учредители СНТ обязаны разработать устав товарищества с учетом всех федеральных норм. Часто возникают споры из-за порядка уплаты и размеров членских взносов: согласно законодательству, оплата производится только на расчетный счет. Никаких «поборов» за наличные деньги быть не может», — предупредил он.
Есть и еще один важный момент — владелец земельного участка в СНТ имеет право вести свое хозяйство в индивидуальном порядке, не вступая в товарищество, но ему все равно придется платить за подключенные коммуникации, вывоз мусора и так далее в размере не менее размера членских взносов. При этом выйти из СНТ и создать свое на этой же территории — невозможно. Как пояснил парламентарий, по закону, с учетом землеустроительной документации, на территории одного садоводства или огородничества можно создать только одно СНТ.
По его словам, также важно знать, для чего по закону предназначен дачный участок и что относится к имуществу общего пользования.
«Опять же отсылка к 217-ФЗ: участок в СНТ может использоваться только для некоммерческой деятельности граждан. То есть выращивать сельхозкультуры, разводить живность, строить баню можно только для собственных нужд. Если вы планируете выращивать в СНТ что-то на продажу, то может грозить штраф. Принципиальное отличие СНТ в том, что на этой территории вы вправе построить хороший жилой дом с отоплением и даже там зарегистрироваться. В СНТ вы вправе также возводить хозяйственные постройки: сараи, бани, теплицы, погреба, беседки. Если у таких построек нет фундамента и они не присоединены к инженерным сетям, то вас не могут обязать регистрировать постройки через Росреестр, в отличие от капитальных строений (домов на своем участке, которые придется оформить)», — рассказал председатель Союза дачников.
Теперь об имуществе общего пользования. По словам собеседника ФАН, к данной категории относится все имущество, расположенное на территории СНТ и не принадлежащее конкретному участку. Например, скважина или электросетевое хозяйство, если оно куплено за деньги членов СНТ. Пользоваться таким имуществом могут все члены СНТ в равном количестве, однако платить и ухаживать тоже, независимо от того, пользуетесь ли вы им фактически.
«Это относится и к деревьям, растущим на въезде в СНТ. Если вы решите сорвать сирень, то никто не сможет предъявить вам за это, с учетом того, что дерево находится на земле общего пользования. У «Единой России» есть партийный проект «Старшее поколение», где одно из направлений посвящено дачникам и садоводам, поэтому для нас очень важно, чтобы законы реально работали. Мы рады обратной связи от дачников, чтобы оперативно устранить проблемы в законодательстве», — заключил депутат.
Ранее в Союзе дачников Подмосковья рассказали во сколько обойдется годовое содержание загородного дома. Содержание полноценного дома или даже просто сезонной дачи на первый взгляд не выглядит уж столь дорогостоящим. Однако, если сложить вместе все траты, то даже минимальная сумма уже выглядит значительно.