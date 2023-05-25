Актриса Синтия Никсон поддержала забастовку сценаристов в США

Забастовка сценаристов продолжается в Нью-Йорке. Протестующие боятся лишиться работы из-за искусственного интеллекта и требуют защиты, а также выступают за повышение заработной платы..
Забастовку поддерживают многие голливудские актеры. Те, кому не безразлична судьба сценаристов, даже выходят на митинги вместе с ними. На днях к протестующим присоединилась и известная по роли в сериале «Секс в большом городе» актриса Синтия Никсон.
«Я здесь как актриса, потому что я люблю писателей. Без сценаристов мне было бы нечего сказать, у меня не было бы персонажа, которого я могла бы сыграть, и ничего бы не получилось. Они являются основой невероятно прибыльной отрасли! И мы просим вернуть менее 2% прибыли людям, которые в буквальном смысле создают весь контент, который мы потребляем. Мы просто не можем видеть, как их заработная плата продолжает падать все ниже и ниже», — заявила она.