Актриса Синтия Никсон поддержала забастовку сценаристов в США

Забастовку поддерживают многие голливудские актеры. Те, кому не безразлична судьба сценаристов, даже выходят на митинги вместе с ними. На днях к протестующим присоединилась и известная по роли в сериале «Секс в большом городе» актриса Синтия Никсон.