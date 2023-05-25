Африканский университет менеджмента откроет двери для студентов ЦАР в 2023–2024 учебном году

Банги, 25 мая. Ректорат Африканского университета менеджмента (АУМ) анонсировал открытие учебного заведения в столице ЦАР осенью 2023 года.
Приоритетными дисциплинами в вузе будут бизнес-право и менеджмент. Это обусловлено необходимостью квалифицированной подготовки будущих руководителей. По словам генерального секретаря учреждения, АУМ готов предоставить достойный уровень образования, который позволит студентам стать лидерами своей страны.
В центральноафриканском регионе АУМ действует в Габоне и Конго с перспективой расширения по всему субрегиону. Открытие филиала в Банги руководство объясняет тем, что ЦАР обладает большим потенциалом для развития гражданских институтов.
Правительство Центральноафриканской Республики активно занимается просветительской деятельностью и создает условия для увеличения числа образованных людей в стране. Ранее премьер-министр Феликс Молуа лично проинспектировал строительство новых корпусов Университета Банги.