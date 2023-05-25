Глава СКР Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки инцидента с приставанием мигранта к девочкам в Юкках

После появления в социальных сетях публикаций о совершении противоправных действий с несовершеннолетними сотрудники СО СК РФ по Ленобласти начали проверку информации. Сообщали, что во время прогулки к девочкам 13-14 лет пристали мигранты. Они просили дать номер телефона, а затем пытались познакомиться, на что получили отказ. После этого мужчины не отстали и преследовали девочек.