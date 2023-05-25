Ранее судимый мужчина выстрелил в охранника поликлиники в Казани

В Казани мужчина проник в здание поликлиники и выстрелил из огнестрельного оружия в женщину-охранника. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Татарстану в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, в 04:25 неизвестный проник в здание поликлиники на улице Гладилова. Заметив женщину, он выстрелил в нее, а после скрылся.
Вскоре 67-летняя потерпевшая сообщила о нападении правоохранителям. Подозреваемого задержали. Им оказался 50-летний житель республики. Отмечается, что ранее он был неоднократно судим за тяжкие преступления против личности.
Сейчас полиция проводит обыски по месту жительства подозреваемого. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее полиция Москвы начала разыскивать стрелка, убившего двух лисят. Зверьки жили на территории закрытого детского сада.