Эритрея отпраздновала 30 лет независимости

Так, в марте прошлого года власти африканской страны поддержали внешнеполитический курс Кремля и высказались против антироссийской резолюции ООН, поскольку происходящее в Донбассе откликнулось для них собственным историческим прошлым. Россия в свою очередь вносит значительный вклад в здравоохранение Эритреи, помогает развивать ее агропромышленный сектор, способствует культурному и образовательному обмену.