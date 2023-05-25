Эритрея отпраздновала 30 лет независимости

Асмара, 25 мая. Эритрея торжественно отметила 30-ю годовщину обретения независимости от Эфиопии.
Восточноафриканское государство стало автономной областью соседней республики и лишилось федерального статуса в 1963 году. После этого на протяжении 30 лет «Народный фронт освобождения Эритреи» вел упорную борьбу за возвращение суверенитета своей страны.
По итогам национального референдума 24 мая 1993 года Эритрея обрела полную независимость. Это стало отправной точкой для налаживания дипломатических связей между Москвой и Асмарой, основанных на взаимном уважении.
Так, в марте прошлого года власти африканской страны поддержали внешнеполитический курс Кремля и высказались против антироссийской резолюции ООН, поскольку происходящее в Донбассе откликнулось для них собственным историческим прошлым. Россия в свою очередь вносит значительный вклад в здравоохранение Эритреи, помогает развивать ее агропромышленный сектор, способствует культурному и образовательному обмену.
Восточноафриканская республика имеет большой потенциал для налаживания торгово-экономических связей, поскольку регион богат золотом, медью и цинком. В настоящее время в разработках месторождений активное участие принимают инвесторы из Китая. Кроме того, правительство добилось рекордных показателей по качеству медицинского обслуживания среди стран Черного континента.
Асмара намерена продолжать многоаспектное сотрудничество с Москвой. Ранее посол Эритреи Петрос Цеггай Асгедом рассказал о заинтересованности государства во взаимодействии с РФ.