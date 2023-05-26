«Зона Артемовска». Как взятие города ЧВК «Вагнер» сбило с толку Украину и федеральные СМИ

«Сбиты с толку» не только Украина и Запад, но и российские федеральные СМИ: участие ЧВК «Вагнер» в освобождении Артемовска упорно ими замалчивается. И это, несмотря на то, что сам президент России Владимир Путин уже поздравил «музыкантов» со взятием города. Кроме того, в Интернете этой поистине знаменательной победе отдают должное — в соцсетях запустили хештег #СкажиСпасибоВагнерам. Инициативу уже поддержали военкоры, журналисты, политики и общественные деятели. Все подробности — в новом выпуске проекта ФАН «Зона».