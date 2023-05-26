«Зона Артемовска». Как взятие города ЧВК «Вагнер» сбило с толку Украину и федеральные СМИ

224-дневная военная операция по полному освобождению Артемовска завершилась победой ЧВК «Вагнер». Однако на Украине пока так и не поняли, что произошло, поэтому мнения украинского лидера с его советниками на этот счет разнятся. В новом выпуске проекта «Зона» ведущий Руслан Китайгородский расскажет, о чем говорят в администрации Зеленского и как отреагировали российские СМИ на успешную операцию «музыкантов».
За 224 дня Киев не успел подготовиться к такому развитию событий. Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналистов британского канала Sky News о том, контролирует ли Украина город, заявил: «Думаю, что нет. Сегодня он остается только в наших сердцах». Пресс-секретарь украинского президента попытался все исправить и заявил, что лидера Незалежной якобы не так поняли, но, как говорится, «из песни слова не выкинешь».
«Сбиты с толку» не только Украина и Запад, но и российские федеральные СМИ: участие ЧВК «Вагнер» в освобождении Артемовска упорно ими замалчивается. И это, несмотря на то, что сам президент России Владимир Путин уже поздравил «музыкантов» со взятием города. Кроме того, в Интернете этой поистине знаменательной победе отдают должное — в соцсетях запустили хештег #СкажиСпасибоВагнерам. Инициативу уже поддержали военкоры, журналисты, политики и общественные деятели. Все подробности — в новом выпуске проекта ФАН «Зона».