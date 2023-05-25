Члены наблюдательного совета медиагруппы «Патриот» Джума и Придыбайло рассказали, зачем менять методику обучения журналистов

В России необходимо менять методику обучения журналистов, а также привлекать государство к решению проблем российским СМИ. К такому выводу пришли новые члены Попечительского совета медиагруппы «Патриот» и журналисты Аббас Джума и Константин Придыбайло.
По словам экспертов, сегодня в России становится заметен кризис журналистского образование, к которому привели 30 лет навязывания стандартов западных «партнеров».
«Ещё лет пять-семь была популярна такая книжка: "Этика журналиста от BBC". Какой к черту BBC в Российской Федерации? Нам нужны свои правила, свои методы, свои смыслы. Мне кажется, что обладая огромным опытом, коллеги которые работают в медиагруппе "Патриот" могут помочь создать свое учебное пособие», — сказал Константин Придыбайло.
Член совета считает, что сегодня практикующим журналистам необходимо приходить в образовательные учреждения, а также приглашать к себе в редакцию студентов, давая им возможность поработать реальными корреспондентами.
«Люди, которые заканчивают журфак в любом регионе – птенчики, которые приходят с широко раскрытыми глазами. И к сожалению, их учили теоретики, к сожалению, их учили по западным реалиям, их учили по этике журналистов BBC», — добавил Придыбайло.
В свою очередь, Аббас Джума отметил, что сегодня также необходимо обучать журналистов правилам безопасности в общении и в командировках.
«Мы должны обучать журналистов как себя вести в этом непростом мире. Как себя вести в опасных командировках. И это не всегда зона боевых действий. Любая командировка может быть опасной, если ты не на своей территории. Медиахолдинг «Патриот» может взять на себя такую просветительскую роль, в том числе по безопасности», — сказал Джума.
Также журналист считает, что сегодня Российским СМИ необходимо привлекать иностранных специалистов для освещения достоверной информации во всем мире.
«Нужно больше привлекать специалистов с той стороны. Принимать в свою команду, давать возможность говорить на их языке истину. Не нужно говорить «нашу правду». Если мы дадим гонимому журналисту за его взгляды в Германии, Италии, во Франции или США возможность говорить истину, то это уже будет весомым шагом на пути к информационной победе», — высказался Джума.
Генеральный директор ФАН Евгений Зубарев добавил, что еще одним важным шагом к информационной победе будет активное содействие СМИ со стороны государства.
«Тут и власть должна применить свой ресурс. ФАН впервые столкнулись с произволом со стороны Google, который еще несколько лет назад нас заблокировал просто потому что мы ему не понравились. Когда мы обратились к российским чиновникам в Минсвязи, то нам ответили в письменном виде обратиться в полицию. Понадобились годы, чтобы объяснить: если государство не будет помогать своей прессе, то мы проиграем. Никогда тот же RuTube не победит, пока здесь будет спокойно действовать такой гигант как YouTube», — заключил Зубарев.
Напомним, ранее президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей вошел в Попечительский совет Медиагруппы «Патриот».