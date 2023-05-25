Экономист Анастасия Хрусталева рассказала о прекращении пенсионных выплат в случае переезда в другую страну

Вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталева рассказала, в каких случаях пенсионерам могут лишиться социальных выплат, сообщает URA.RU.
Существует ряд условий в российском законодательстве, при которых человек рискует лишиться пенсии. Экономист отметила, что такое происходит, когда пенсионер не получает выплаты в течение полугода. Однако, если россиянин подаст заявление, то начисление средств возобновится.
В случае, если человек, получающий пособие по инвалидности, игнорирует процедуры переосвидетельствования, то его также лишают пенсии. А несовершеннолетним, которым положены выплаты по потере кормильца, начисления останавливают по достижении восемнадцатилетнего возраста. Специалист сообщила, что переезд в другую страну является основанием для прекращения социальных выплат.
Ранее стало известно, что разрешение пенсионных споров могут передать специальным комиссиям, пишет РИАМО. Данные организации будут рассматривать дела об отказе в выплатах части пособия или об удержании излишне уплаченных сумм.