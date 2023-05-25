Экономист Анастасия Хрусталева рассказала о прекращении пенсионных выплат в случае переезда в другую страну

В случае, если человек, получающий пособие по инвалидности, игнорирует процедуры переосвидетельствования, то его также лишают пенсии. А несовершеннолетним, которым положены выплаты по потере кормильца, начисления останавливают по достижении восемнадцатилетнего возраста. Специалист сообщила, что переезд в другую страну является основанием для прекращения социальных выплат.