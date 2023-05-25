«Выходим в тыловые районы»: Пригожин сообщил о начале вывода подразделений ЧВК «Вагнер» из Артемовска

Основатель ЧВК Вагнер» пояснил, что «оркестр» оставляет российским подразделениям не только снаряды и провизию, но и двух человек с позывными Бибер и Долик, которые сыграли решающую роль в освобождении Артемовска. По его словам, как только военным будет тяжело, бойцы сразу преградят путь украинской армии.