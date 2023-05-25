«Выходим в тыловые районы»: Пригожин сообщил о начале вывода подразделений ЧВК «Вагнер» из Артемовска

ЧВК «Вагнер» приступила к выводу своих подразделений с территории Артемовска. Такой информацией поделился основатель «оркестра» Евгений Пригожин.
Глава частной военной компании рассказал, что «музыканты» выходят из зоны боевых действий в тыловые районы, где они будут отдыхать, набираться сил, а затем получат новую задачу. По словам Пригожина, до 1 июня Артемовск будет передан военным российской армии.
«Мы выводим подразделения из Бахмута. Сейчас 5 утра, 25 мая. До 1 июня основная часть перебазируется в тыловые лагеря. Передаем позиции военным — боекомплект, позиции, все, включая сухой паек. Но если военным будет трудно, безусловно мы оставим тех, кто имел основную роль в захвате Бахмута», — публикует видеосообщение Пригожина его пресс-служба.
Основатель ЧВК Вагнер» пояснил, что «оркестр» оставляет российским подразделениям не только снаряды и провизию, но и двух человек с позывными Бибер и Долик, которые сыграли решающую роль в освобождении Артемовска. По его словам, как только военным будет тяжело, бойцы сразу преградят путь украинской армии.
Ранее Евгений Пригожин сообщил, что даже после взятия Артемовска набор в ряды ЧВК «Вагнер» не прекратился. Как отметил создатель «оркестра», у «музыкантов» впереди еще много задач, которые необходимо выполнить.