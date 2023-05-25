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Президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению Владимира Путина прибыл в Москву

Политика
Президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению Владимира Путина прибыл в Москву

В международном аэропорту Внуково-2 азербайджанского лидера Ильхама Алиева 25 мая встретил замглавы МИД России Михаил Галузин и другие официальные представители. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

В рамках приезда в Россию планируются переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном при посредничестве лидера российского государства Владимира Путина. Помимо этого, состоится двусторонняя встреча Алиева и Путина. Предположительно, азербайджанский президент также посетит собрание Евразийского экономического союза.

Ранее в столичном аэропорту приземлился самолет лидера Белоруссии Александра Лукашенко. Он примет участие в пленарном заседании II Евразийского экономического форума.
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