Президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению Владимира Путина прибыл в Москву

В рамках приезда в Россию планируются переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном при посредничестве лидера российского государства Владимира Путина. Помимо этого, состоится двусторонняя встреча Алиева и Путина. Предположительно, азербайджанский президент также посетит собрание Евразийского экономического союза.