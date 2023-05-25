Водитель такси изнасиловал 17-летнюю девушку в «Фольксвагене Поло» в Гатчинском районе Ленобласти

Вечером 24 мая в 9 отделение полиции поступило сообщение от женщины, которая заявила о совершении преступления сексуального характера в отношении ее несовершеннолетней дочери. Инцидент произошел 19 мая в период с 02:00 до 03:30 по московскому времени у деревни Старицы в Гатчинском районе.