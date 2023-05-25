Водитель такси изнасиловал 17-летнюю девушку в «Фольксвагене Поло» в Гатчинском районе Ленобласти

УМВД по Гатчинскому району разыскивает водителя такси, подозреваемого в насилии над несовершеннолетней. Об этом сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.
Вечером 24 мая в 9 отделение полиции поступило сообщение от женщины, которая заявила о совершении преступления сексуального характера в отношении ее несовершеннолетней дочери. Инцидент произошел 19 мая в период с 02:00 до 03:30 по московскому времени у деревни Старицы в Гатчинском районе.
Водитель такси в автомобиле «Фольксваген Поло» изнасиловал девушку 2006 года рождения. Транспорт зарегистрирован с государственным знаком Х508АЕ/178. По подозрению в совершении преступления разыскивается 29-летний Виктор Н., правоохранители составили ориентировку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье разыскивают гражданина Армении по подозрению в изнасиловании семилетней девочки.