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Водитель такси изнасиловал 17-летнюю девушку в «Фольксвагене Поло» в Гатчинском районе Ленобласти

Происшествия
Водитель такси изнасиловал 17-летнюю девушку в «Фольксвагене Поло» в Гатчинском районе Ленобласти

УМВД по Гатчинскому району разыскивает водителя такси, подозреваемого в насилии над несовершеннолетней. Об этом сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Вечером 24 мая в 9 отделение полиции поступило сообщение от женщины, которая заявила о совершении преступления сексуального характера в отношении ее несовершеннолетней дочери. Инцидент произошел 19 мая в период с 02:00 до 03:30 по московскому времени у деревни Старицы в Гатчинском районе.

Водитель такси в автомобиле «Фольксваген Поло» изнасиловал девушку 2006 года рождения. Транспорт зарегистрирован с государственным знаком Х508АЕ/178. По подозрению в совершении преступления разыскивается 29-летний Виктор Н., правоохранители составили ориентировку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье разыскивают гражданина Армении по подозрению в изнасиловании семилетней девочки.
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