«Неважно кто будет готовить»: политолог Лагин о первом этапе обучения летчиков ВСУ в Великобритании

По данным источника, около 20 человек пройдут так называемую базовую наземную подготовку, однако точные ее сроки не называются. Примечательно, до этого власти Италии также рассматривали вопрос тренировок представителей ВСУ, но так как ни один пилот ВВС страны не летал на самолетах такого типа более 11 лет, бывший начальник Генштаба ВС посоветовал тренировать украинцев где-то еще.