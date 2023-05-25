«Неважно кто будет готовить»: политолог Лагин о первом этапе обучения летчиков ВСУ в Великобритании

Не так важно кто будет готовить украинских пилотов, их полет закончится в зоне СВО. Такое мнение в интервью корреспонденту ФАН озвучил политический аналитик Николай Лагин.
Ранее Foreign Policy со ссылкой на представителя правительства Лондона сообщило, что первый этап обучения летчиков воздушных сил Украины по управлению истребителями F-16 пройдет в Великобритании.
По данным источника, около 20 человек пройдут так называемую базовую наземную подготовку, однако точные ее сроки не называются. Примечательно, до этого власти Италии также рассматривали вопрос тренировок представителей ВСУ, но так как ни один пилот ВВС страны не летал на самолетах такого типа более 11 лет, бывший начальник Генштаба ВС посоветовал тренировать украинцев где-то еще.
Комментируя сообщение западных СМИ, Лагин отметил, что не так важно какое государство будет проводить обучение, итог для воздушных судов в зоне СВО будет один.
«Меняются страны, уровень поддержки, поставляемая военная техника, неизменным остается только одно — Россия продолжает выполнять задачи в рамках СВО. Поэтому нам абсолютно все равно, кто будет готовить пилотов и какие истребители наши парни встретят в воздушном пространстве. Безусловно, F-16 — достойные самолеты и возможно нам будет чуть тяжелее против них работать, может быть они будут даже проводить успешные операции, запускать дальнобойные ракеты по нашим позициям, но и они в итоге будут сбиты», — отметил эксперт.
Напомнил эксперт и о планах США по постройке специальных бетонных укрытий для высокотехнологичных самолетов.
«У России есть авиабомбы и ракеты, способные пробивать подобные сооружения. Они чуть дороже, их меньше, но так как у нас все строится по принципу достаточности, всего хватит. Поэтому повторюсь, неважно кто и как будет готовить летчиков противника, итог один — поражение Киева», — заключил аналитик.
Напомним, в середине мая Пентагон согласился на передачу Украине боевых истребителей F-16.