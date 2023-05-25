Бывший советник Кучмы Олег Соскин допустил, что ВСУ не начнут контрнаступление в 2023 году

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин допустил, что ВСУ не начнут контрнаступление в 2023 году. Он объяснил, почему подобного не случится.
Бывший чиновник в ролике на своем YouTube-канале напомнил, что начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов обещал, что военнослужащие в мае уже будут в Крыму, однако этого не произошло. Соскин заявил, что армии нечем наступать, так как нет необходимого количества людей, танков, артиллерии и другой техники. Затем наступит осень, когда погодные условия будут осложнять контрнаступление.
При этом советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что ВСУ уже несколько дней ведут контрнаступление. Он уточнил, что оно осуществляется по отдельным операциям, передает «Царьград».