Бывший советник Кучмы Олег Соскин допустил, что ВСУ не начнут контрнаступление в 2023 году

Бывший чиновник в ролике на своем YouTube-канале напомнил, что начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов обещал, что военнослужащие в мае уже будут в Крыму, однако этого не произошло. Соскин заявил, что армии нечем наступать, так как нет необходимого количества людей, танков, артиллерии и другой техники. Затем наступит осень, когда погодные условия будут осложнять контрнаступление.