Главы Минобороны России и Белоруссии подписали документы о нестратегическом ядерном оружии

Москва и Минск подписали специальные бумаги, которые определяют содержание нестратегического российского ядерного оружия на белорусской земле. Соответствующая информация была обнародована 25 мая, в четверг.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Белоруссии. В Минске состоялись деловые переговоры главы военного ведомства государства Виктора Хренина и его коллеги из РФ Сергея Шойгу.
«В ходе встречи подписаны документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Республики Беларусь», — указывается в Telegram-канале Минобороны.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об обязательствах Москвы по безопасности Минска. Подробности сообщает «ФедералПресс».