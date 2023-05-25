Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Главы Минобороны России и Белоруссии подписали документы о нестратегическом ядерном оружии

Армия
Главы Минобороны России и Белоруссии подписали документы о нестратегическом ядерном оружии

Москва и Минск подписали специальные бумаги, которые определяют содержание нестратегического российского ядерного оружия на белорусской земле. Соответствующая информация была обнародована 25 мая, в четверг.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Белоруссии. В Минске состоялись деловые переговоры главы военного ведомства государства Виктора Хренина и его коллеги из РФ Сергея Шойгу.

«В ходе встречи подписаны документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Республики Беларусь», — указывается в Telegram-канале Минобороны.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об обязательствах Москвы по безопасности Минска. Подробности сообщает «ФедералПресс».
минобороны рф Белоруссия ядерное оружие РФ россия
Военкоры ФАН