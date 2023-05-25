Диетолог Наталья Зубарева предупредила россиян о серьезных последствиях резекции желудка

Зубарева подчеркнула, что каждого пациента перед операцией предупреждают о том, что «как раньше они жить уже не смогут». По мнению специалиста, большинство людей идет на такие риски по нескольким причинам: не могут продолжительное время соблюдать правильное питание и заниматься спортом, или же им не помогают никакие лекарственные препараты. Более того, диетолог отметила, что чаще всего подобное решение связано с расстройством пищевого поведения.