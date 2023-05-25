Диетолог Наталья Зубарева предупредила россиян о серьезных последствиях резекции желудка

Резекция желудка чревата проблемами с усвоением витаминов и микроэлементов, а также ухудшается работа желчного пузыря и поджелудочной железы. О серьезных последствиях подобной операции рассказала врач превентивной медицины, диетолог Наталья Зубарева.
В беседе с ведущей FAMETIME TV Лаурой Джугелия нутрициолог объяснила, что резекция желудка подразумевает под собой удаление значимой части этого органа. После процедуры у пациентов проходит длительный процесс восстановления. Они должны соблюдать строгую диету – пить только воду и питаться мягкой едой, поскольку твердая пища не может усвоиться.
Зубарева подчеркнула, что каждого пациента перед операцией предупреждают о том, что «как раньше они жить уже не смогут». По мнению специалиста, большинство людей идет на такие риски по нескольким причинам: не могут продолжительное время соблюдать правильное питание и заниматься спортом, или же им не помогают никакие лекарственные препараты. Более того, диетолог отметила, что чаще всего подобное решение связано с расстройством пищевого поведения.
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