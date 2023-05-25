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Полицейские задержали в Подмосковье водителя с наркотиками и оружием

Происшествия
Полицейские задержали в Подмосковье водителя с наркотиками и оружием

Подмосковные автоинспекторы остановили на трассе возле деревни Суханово в Ленинском горокруге автомобиль, которым управлял 38-летний житель Иваново. Мужчина занервничал и полицейские решили осмотреть авто. Об этом заявили в ГУ МВД России по региону.

Как пишет издание «Вести Подмосковья», в салоне были найдены три пакета и сверток с неизвестными порошками, а также пять спрессованных брикетов с веществом растительного происхождения. В багажнике транспортного средства инспекторы нашли канистры с химической жидкостью, а также предмет, похожий на револьвер и патроны, поделились в региональном ГУ МВД России.

Задержанный признался, что доставлял несколько видов наркотиков общим весом свыше килограмма, в Ивановскую и Нижегородскую области. Также специалисты установили, что изъятое оружие переделано кустарным способом и пригодно для стрельбы.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статьям 30, 228.1 и 223 УК РФ. Суд заключил фигуранта под стражу, добавили в пресс-службе ведомства.
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