Полицейские задержали в Подмосковье водителя с наркотиками и оружием

Подмосковные автоинспекторы остановили на трассе возле деревни Суханово в Ленинском горокруге автомобиль, которым управлял 38-летний житель Иваново. Мужчина занервничал и полицейские решили осмотреть авто. Об этом заявили в ГУ МВД России по региону.
Как пишет издание «Вести Подмосковья», в салоне были найдены три пакета и сверток с неизвестными порошками, а также пять спрессованных брикетов с веществом растительного происхождения. В багажнике транспортного средства инспекторы нашли канистры с химической жидкостью, а также предмет, похожий на револьвер и патроны, поделились в региональном ГУ МВД России.
Задержанный признался, что доставлял несколько видов наркотиков общим весом свыше килограмма, в Ивановскую и Нижегородскую области. Также специалисты установили, что изъятое оружие переделано кустарным способом и пригодно для стрельбы.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статьям 30, 228.1 и 223 УК РФ. Суд заключил фигуранта под стражу, добавили в пресс-службе ведомства.