Полицейские задержали в Подмосковье водителя с наркотиками и оружием

Как пишет издание «Вести Подмосковья», в салоне были найдены три пакета и сверток с неизвестными порошками, а также пять спрессованных брикетов с веществом растительного происхождения. В багажнике транспортного средства инспекторы нашли канистры с химической жидкостью, а также предмет, похожий на револьвер и патроны, поделились в региональном ГУ МВД России.