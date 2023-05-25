СМИ сообщили о задержании 19-летнего молодого человека под Брянском за намерение примкнуть к неонацистам

Молодой человек заполнил анкету в интернете, где ему предложили либо совершать теракты на территории РФ, либо выехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Помимо этого, Леониду дали три варианта выезда: через Молдову, Брянскую или Белгородскую области.