СМИ сообщили о задержании 19-летнего молодого человека под Брянском за намерение примкнуть к неонацистам

В Брянской области при попытке пересечения границы с Украиной был задержан 19-летний мужчина. Он хотел вступить в ряды неонацистской организации «Русский добровольческий корпус».
О произошедшем пишет Telegram-канал SHOT. По его информации, Леонид Ю. приехал из Улан-Удэ для вступления в подразделение, которое ранее принимало участие в атаках на села в Белгородской области.
Молодой человек заполнил анкету в интернете, где ему предложили либо совершать теракты на территории РФ, либо выехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Помимо этого, Леониду дали три варианта выезда: через Молдову, Брянскую или Белгородскую области.
В итоге Леонид не смог вступить в ряды РДК. Его задержали на границе. При себе он имел несколько внешних накопителей, ноутбук и телефон для связи с кураторами.
Ранее в ЛНР Росгвардия задержала мужчину, которого заподозрили в пособничестве ВСУ. В ходе допроса злоумышленник раскрыл информацию, представляющую интерес для группировки войск.