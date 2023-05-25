Президент РФ Владимир Путин назвал расширение сотрудничества главной задачей саммита «Россия — Африка»

Российский лидер Владимир Путин направил поздравление главам стран Африки по случаю Дня африканской свободы, документ опубликован на сайте Кремля.
Путин поздравил лидеров стран и всех народов континента с 60-летием образования Организации африканского единства. Он отметил, что благодаря совместным усилиям Африканского союза и всех государств континента, удалось наладить механизмы урегулирования кризисных ситуаций.
Глава РФ прокомментировал предстоящий саммит «Россия – Африка», который состоится в Петербурге в июле. Путин выразил уверенность, что встреча позволит определить новые задачи по расширению сотрудничества между Россией и Африкой в экономической, гуманитарной и политической сферах. Российский лидер заверил, что будет рад видеть всех представителей африканских стран в Северной столице.
Ранее счетная палата РФ выступила за многоплановое сотрудничество между Россией и государствами Африки. Ожидается, что партнерские связи будут только укрепляться, а на летнем саммите стороны проведут двусторонние встречи для подписания соглашений.