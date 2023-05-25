Президент РФ Владимир Путин назвал расширение сотрудничества главной задачей саммита «Россия — Африка»

Глава РФ прокомментировал предстоящий саммит «Россия – Африка», который состоится в Петербурге в июле. Путин выразил уверенность, что встреча позволит определить новые задачи по расширению сотрудничества между Россией и Африкой в экономической, гуманитарной и политической сферах. Российский лидер заверил, что будет рад видеть всех представителей африканских стран в Северной столице.