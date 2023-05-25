Таможенники задержали во Внуково посылку из Казахстана с двумя литрами психотропного вещества

Работники таможенной службы в столичном аэропорту Внуково задержали груз из 699 ампул с психотропным веществом. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Посылка была отправлена из Казахстана, а ее вес составил больше двух литров. Внутри отправления находилось 699 ампул препарата «Dormicum». В его составе имеется милазолам, который запрещен к свободному обороту и является психотропным веществом. Обычно лекарства с этим действующим компонентом применяются при лечении острых припадков и тяжелой бессонницы.
Ранее в петербургском аэропорту Пулково таможенники задержали еще один противозаконный груз. Как пишет «Царьград», девушка везла из Стамбула конфеты с кокаином.