Жители брянского поселка жалуются на мародеров

В своих комментариях граждане жалуются на пропажу инструментов для огородных работ и хозяйственной утвари с приусадебных участков. Часто злоумышленники воруют цветы и целые кустарники. При этом иногда они бьют окна в дачных домиках, сообщает РИА «Стрела».