Жители брянского поселка жалуются на мародеров

Пользователи соцсетей, проживающие в поселке Белая Березка Брянской области, обсуждают опустошающие набеги на их хозяйства неизвестных правонарушителей.
В своих комментариях граждане жалуются на пропажу инструментов для огородных работ и хозяйственной утвари с приусадебных участков. Часто злоумышленники воруют цветы и целые кустарники. При этом иногда они бьют окна в дачных домиках, сообщает РИА «Стрела».
По мнению потерпевших, местные представители компетентных органов должны привлечь к ответственности потерявших всякие стыд и совесть мародеров, ворующих любые металлические предметы для последующей перепродажи.