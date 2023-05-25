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Жители брянского поселка жалуются на мародеров

Общество
Жители брянского поселка жалуются на мародеров

Пользователи соцсетей, проживающие в поселке Белая Березка Брянской области, обсуждают опустошающие набеги на их хозяйства неизвестных правонарушителей.

В своих комментариях граждане жалуются на пропажу инструментов для огородных работ и хозяйственной утвари с приусадебных участков. Часто злоумышленники воруют цветы и целые кустарники. При этом иногда они бьют окна в дачных домиках, сообщает РИА «Стрела».

По мнению потерпевших, местные представители компетентных органов должны привлечь к ответственности потерявших всякие стыд и совесть мародеров, ворующих любые металлические предметы для последующей перепродажи.
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