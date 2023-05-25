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Прокуратура Новосибирска добивается от УК выплаты компенсации за падение ребенка на льду

Общество
Прокуратура Новосибирска добивается от УК выплаты компенсации за падение ребенка на льду

Калининскому районному суду Новосибирска предстоит рассмотреть иск прокурора к ООО «УК «Регион».

По данным пресс-службы суда, прокурор настаивает на том, что управляющая компания должна компенсировать материальный и моральный ущерб ребенку, который получил перелом грудного позвонка в результате падения на гололеде, сообщает sibkray.ru.

Отмечается, что сумма компенсации превышает 200 тысяч рублей. Руководство УК обвиняется в ненадлежащем содержании придомовой территории. Данный инцидент расследуется сотрудниками регионального СК России.
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